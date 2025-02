Auto, Salvini: Europa ripensi la "sbornia" del Green Deal e del tutto elettrico

(Teleborsa) - Il ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito la necessità che in tema di auto l'Europa ripensi "la sbornia del Green Deal e del tutto solo elettrico", perché è stato "un danno enorme, economico, sociale, industriale, commerciale, culturale e ambientale". Nel suo intervento in video collegamento con la conferenza stampa di presentazione del Salone dell'auto di Torino, il ministro ha espresso l'auspicio che al prossimo Consiglio informale dei ministri europei dei Trasporti a marzo "quantomeno si ripensi a questo suicidio annunciato, che i dati stanno confermando".Il vero problema per l'auto europea "non sono i dazi, che forse ci saranno, che arriveranno forse dagli Stati Uniti o dalla Cina. Il problema è europeo e figlio o di ignoranza o di malafede". Il problema secondo Salvini risiede nella deadline fissata per "mettere fuori mercato motori e combustione e passare solo all'elettrico" che è stato "imposto dai i geni" del Green Deal.Il ministro ha sottolineato nel 2003 l'Unione europea ha importato 443.000 auto elettriche dalla Cina, per oltre 10 di miliardi di euro di valore mentre "noi abbiamo esportato, sempre in termini di auto elettriche, 11.500 unità". "Quindi un Continente che ha inventato il settore dell'auto", ha proseguito, "ora masochisticamente ci obbliga da qui a 10 anni a mettere fuori mercato tutto quello su cui ha lavorato per decenni".Il ministro ha poi ricordato che il 2024 è stato l'anno record mondiale per le emissioni di CO2. "Perché mentre l'Europa tra mille sacrifici, imposizioni, vincoli e tasse ha ridotto le emissioni di CO2, la Cina le ha più che raddoppiate rispetto al taglio europeo. Quindi c'è più inquinamento, c'è meno lavoro, c'è meno business", ha dichiarato.Salvini ha poi definito "eccellenti" i dati sulla riduzione degli incidenti nei primi due mesi di entrata in vigore del nuovo Codice della strada. "I dati di Polizia stradale e dei Carabinieri dei primi due mesi ci parlano di 55 morti in meno rispetto all'anno scorso. Quindi – ha concluso – penso che siamo sulla strada buona, grazie anche al buon senso e alla prudenza sia delle due ruote, sia delle quattro ruote".