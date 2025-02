Decontribuzione lavoratrici madri 2025, la denuncia dei Giovani Commercialisti: "Misura non ancora operativa"

(Teleborsa) - "La decontribuzione per le lavoratrici madri, prevista dalla, è ancora ferma al palo, con gravi ripercussioni per le aziende e per le lavoratrici autonome. A distanza di oltre un mese dalla pubblicazione del comma 219 dell'art. 1, che prevedeva l'emanazione di disposizioni attuative entro 30 giorni, non si hanno notizie in merito: tutto questo crea una situazione di incertezza inaccettabile". Lo affermanopresidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC), e, consigliere nazionale e responsabile dell'area Lavoro e Welfare."La mancanza di informazioni sulle modalità applicative, sulla misura dell'esonero e sulle procedure per il riconoscimento dello stesso, rende impossibile per le aziende programmare le proprie attività, e per le lavoratrici madri beneficiare di un diritto loro riconosciuto. Un’inerzia – proseguono Cataldi e Dell’Unto - che stride con la solerzia con cui gli organi del ministero del Lavoro intervengono per sanzionare le imprese che non rispettano i termini di pagamento, creando un danno economico e di immagine per le aziende e una disparità di trattamento incomprensibile".Glievidenziano, inoltre, come "l'da parte del ministero e la mancata interlocuzione con i professionisti del settore,, che si vedono private di un sostegno fondamentale per la conciliazione tra vita familiare e professionale".Anche l'interpello n. 2 del 5/2/2025 del ministero del Lavoro, che ammette allale lavoratrici madri con contratto intermittente, "pur riconoscendo un diritto, arriva con un anno di ritardo e complica ulteriormente la situazione, con possibili riflessi operativi complessi per il ripristino del diritto stesso con effetto retroattivo"."L'UNGDCEC chiede dunque al governo e al ministero del Lavoro diimmediatamente aoperative necessarie per l'a, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge e nell'interesse delle lavoratrici madri e delle aziende".