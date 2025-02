Edison prevede EBITDA in calo anche nel 2025, cresce apporto rinnovabili

Edison

(Teleborsa) -, tra le principali società energetiche in Italia e in Europa, ha chiuso l'cona 15.387 milioni di euro da 18.436 milioni di euro del 2023, in conseguenza della riduzione dei prezzi medi di vendita di gas e di elettricità, nonostante i maggiori volumi di energia elettrica (+2,1%) e di gas (+18,0%) venduti.Nel 2024 Edison registra undi 1.708 milioni di euro da 1.808 milioni di euro del 2023, per la prima volta composto al 55% da attività rinnovabili, flessibilità, clienti e servizi (nel 2023 rappresentavano il 43% dell'Ebitda), avvicinandosi all'obiettivo strategico di portare il contributo al 70% dell'EBITDA del Gruppo entro il 2030. La contrazione è conseguente alla riduzione dei prezzi del gas e delle opportunità di ottimizzazione delle attività di portafoglio dell'area Gas Supply; e parzialmente è stata compensata dal buon andamento delle attività di produzione rinnovabile, di produzione termoelettrica ad alta efficienza e del segmento Clienti e Servizi. In particolare, nel 2024 è cresciuto decisamente l'apporto delle rinnovabili che sono arrivate a rappresentare il 28% del mix di generazione di Edison (era pari al 24% nel 2023), grazie soprattutto all'incremento della generazione idroelettrica (+46%) e all'entrata in esercizio in Piemonte e Sicilia, tra la fine del 2023 e il 2024, di circa 80 MW di fotovoltaico.Le dinamiche registrate a livello operativo si sono riverberate sull'di Gruppo, su cui ha gravato l'impatto materiale degli accantonamenti per le attività di rigenerazione territoriale dei siti ex-Montedison. Edison chiude l'anno con un utile netto a 403 milioni di euro rispetto a 515 milioni di euro nel 2023L'al 31 dicembre 2024 è pari a 313 milioni di euro, rispetto alla posizione a credito per 160 milioni di euro al 31 dicembre 2023, a causa in particolare degli investimenti materiali nei business della transizione energetica e degli impegni di lungo termine per le attività di rigenerazione territorialeAlla luce dell'attuale contesto di mercato, caratterizzato da un trend decrescente dei prezzi energetici, il Gruppo Edison prevede per ilun EBITDA compreso tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro. La contrazione dell'EBITDA rispetto al 2024 non avrà necessariamente un riflesso proporzionale sul risultato netto del 2025, considerate le poste straordinarie che hanno influito sul risultato netto 2024.Il Consiglio di amministrazione ha proposto di distribuire nella misura di 0,06 euro per ciascuna azione ordinaria (6% del valore nominale) e, tenuto conto della maggiorazione del 3% prevista dallo statuto, nella misura di euro 0,09 per ciascuna azione di risparmio (9% del valore nominale). Il dividendo sarà messo in pagamento mercoledì 30 aprile 2025, con data stacco cedola lunedì 28 aprile 2025 e record date martedì 29 aprile 2025 per entrambe le categorie di azioni.