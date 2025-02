Florovivaismo su record di 3,3 miliardi nel 2024. Fargioni: "Attenzione a PAC e politiche sviluppo"

(Teleborsa) - Ilha raggiunto un valoredi euro nel 2024, grazie anche al, che chiuderà l’anno a, e al lavoro delle diciannovemila imprese impegnate a produrre piante e fiori di alta qualità su una superficie di 30mila ettari.E’ quanto emerge dal primorealizzato dale dacone presentato a, la più importante fiera del settore inaugurata a Milano Rho.Presenti per l’occasione, tra gli altri, il presidente della Coldiretti, il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, onorevole, l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste della Regione Lombardia,, assieme a, exhibition manager Myplant & Garden,, coordinatore Consulta florovivaistica Coldiretti e presidente Assofloro,, coordinatore Centro Studi Divulga,, presidente Consulta florovivaistica Coldiretti.Il settore florovivaistico non è fondamentale solo per l'economia, ma ha riflessi diretti sulla salute e sul benessere delle persone. Nonostante questo,(guerra in Ucraina, cambiamenti climatici ecc), che ha fatto impennare iquelli deirispetto al 2020 ed i costi di, quali sementi e piantine, di. Costi che ancora fanno fatica ad essere riassorbiti e che si uniscono alla. Il 72% delle importazioni Ue arriva dall’, con ilche si rivela un autenticosulla merce importata che finisce spesso per essere “triangolata” acquisendo la provenienza comunitaria, mentre tra i paesi extra-Ue si distinguonoquesti ultimi soprattutto per gli arrivi di fiori.Non va poi trascurato l. Secondo Divulga/Ixe’hanno subitoa causa di eventi estremi, tra grandinate, trombe d’aria, alluvioni e siccità. A causa di questi fattori,florovivaisticheL'Italia si posiziona alper quanto riguarda le produzioni florovivaistiche, con oltre,che complessivamente raggiungono i 25 miliardi di euro. Il nostro Paese vanta anche flussi commerciali rilevanti e quest'anno ha toccato 1,4 miliardi di export, pari alla metà della produzione italiana, con una crescita ininterrotta negli ultimi 10 anni."I dati evidenziano che questo è un settore florido, che però ha scontato in questi ultimi anni delle difficoltà importanti", afferma, Consulente del Centro studi Divulga, aggiungendo "per quanto riguarda i costi energetici abbiamo registrato da prima della pandemia un incremento dell'80%, evidentemente dati importanti che incidono sulla competitività, sui redditi e sui bilanci delle imprese agricole e florovivaistiche"."Il rapporto della Fondazione Divulga - sottolinea Fargione - vuole essere un, per porre al centro questo settore, che ovviamente guarda a diverse criticità, al tema delle importazioni senza adeguati meccanismi di reciprocità, ma anche al ruolo dellae delle".Fargioni ha posto l'accento anche sulle importazioni di prodotti esteri che "non rispettano i nostri stessi standard produttivi di qualità e di sostenibilità sociale ed ambientale" ed al tema dell'occupazione e della sicurezza sul lavoro."Il rapporto Divulga/Ixe’ fotografa i record del florovivaismo Made in Italy ma fa suonare anche dei campanelli d’allarme da non sottovalutare – sottolinea il presidente della Coldiretti-, a partire dal problema della redditività delle imprese, sempre più strette tra aumento dei costi e concorrenza sleale dall’estero". "Fino a che continueranno le importazioni selvagge di prodotti che non rispettano i nostri stessi standard - prosegue - il valore aggiunto del 'verde' Made in Italy faticherà ad essere riconosciuto e premiato. E ciò impatterà duramente sull’economia dei nostri territori, tanto più che il florovivaismo è uno dei settori con il maggior utilizzo di manodopera".Per questo motivoper contrastare i cambiamenti climatici che, oltre agli eventi estremi, hanno moltiplicato le malattie che colpiscono le piante. Ma occorre anche, mettendone in risalto l’elevato valore ambientale oltre che gli effetti positivi dal punto di vista della salute e della lotta all’inquinamento.