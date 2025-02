Gas, Pichetto: su stoccaggi non ci sono preoccupazioni

(Teleborsa) - "Sono scesi certamente, siamo al 20 febbraio. Abbiamo uno stoccaggio superiore alla media europea, superiore rispetto a quasi tutti i Paesi. Questo determina che nonLo ha detto il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un convegno in Confindustria sui temi del nucleare."Naturalmente - ha aggiunto - dobbiamo lavorare sul riempimento per il prossimo inverno e la valutazione degli stoccaggi a livello europeo è di dire che può essere utilizzata l'ipotesi di riempimento come strumento di pressione sui prezzi. Perché se abbassassimo l'obiettivo stoccaggi a un livello più basso, può essere 90% come ipotizzato, si avrebbe automaticamente una minor pressione sulla domanda e potrebbe determinarsi una riduzione del prezzo". "C'è una livello europeo, viaggia nei corridoi, abbiamo un consiglio energia a metà marzo e questo sarà uno dei temi", ha concluso il ministro.L'incontro con la premier,, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, "è stato un circuito, un confronto, per presentare cosa stavamo valutando e studiando rispetto al prezzo del gas, dell'energia e a quelle che sono le azioni che possiamo fare", ha detto il Ministro sottolineando che "I problemi su questo fronte ci sono sempre e di conseguenza è naturale che si debba andare a verificare quella che è la forza di bilancio per poter intervenire. Ed è quello che sta facendo ora il ministero delle Economia. Vediamo nei prossimi giorni".