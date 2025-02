Il decreto Milleproroghe è legge: le misure principali

(Teleborsa) - Dopo la fiducia incassata ieri dal governo, laha approvato definitivamente il. Il testo licenziato dal Senato è stato infatti approvato senza modifiche ed è quindi legge. Sono stati 165 voti a favore, 105 i contrari.Tra lecontenute nel provvedimento c'è anche la riapertura dei termini dellaper consentire a contribuenti decaduti di essere riammessi alla definizione agevolata delle cartelle fiscali. Via libera anche all'annullamento delle, 1 milione di euro per rafforzare lo screening per la, l'obbligo diper le imprese a partire dal primo marzo 2025 e il rinvio al 31 dicembre 2027 per l'entrata in vigore misura che permetterebbe aidi entrare nei Cda delleSarà inoltre concesso più tempo per scuole e alberghi per l'adeguamento alle, mentre alè stato assicurato un anno in più per l'esclusione dall'Iva. Alleè stato concesso invece un anno in più di tempo, fino al 31 dicembre 2025, per bandiree assumere personale senza aver prima fatto ricorso alla mobilità volontaria interna.Prorogato al triennio 2025-2027 il. Il Fondo, che sarebbe scaduto a fine 2024, rimane in vigore fino al 2027 con risorse aggiuntive pari complessivamente a 9 milioni di euro (3 milioni l'anno).ha commentato la misura affermando che si tratta "un segnale molto positivo per tenere viva l'attenzione sulla condizione drammatica che vivono migliaia di ragazzi e ragazze nel nostro Paese" anche se ha sottolineato che si tratta di un rifinanziamento "molto esiguo".La norma prevede anche l'estensione dell'uso delin tutti i Comuni che ora potrà essere utilizzato, non solo nelle realtà metropolitane, ma anche dalla polizia locale nei comuni sotto i 20mila abitanti.Sono rimaste fuori dal provvedimento le norme sulla riapertura dei termini per l'adesione ale quella sul rinvio della. Quest'ultima, ha spiegato al Senato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento,, resta "all'attenzione del governo" ma il tema sarà affrontato in un altro provvedimento nei prossimi mesi.