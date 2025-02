Iren, Bufo: sviluppo sul ciclo idrico sia con investimenti che con crescita inorganica

Iren

(Teleborsa) - "Oggi abbiamo, settore in cui siamo tra i primi operatori a livello nazionale, confermando l'importanza che ricopre la gestione delle reti idriche ed energetiche nella strategia del Gruppo". Lo ha dichiaratodi, commentando l' acquisizione del 40% del capitale di Iren Acqua detenuto da F2i Sgr."L'operazione ci consentirà di concentrare le attività nel ciclo idrico dell'ambito genovese in un'unica società estraendo importanti sinergie dalla razionalizzazione societaria e dalla gestione territoriale integrata dei servizi a rete in un bacino servito da Iren Acqua di circa 750.000 abitanti - ha aggiunto - Continueremo la nostra attività di sviluppo sul ciclo idrico".