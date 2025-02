Iren, Dal Fabbro: operazione Iren Acqua rafforza l'importanza dei business regolati

Iren

(Teleborsa) - "L'operazione Iren Acqua è fortemente coerente con la visione industriale di Iren che intende crescere nelle reti e conferma l'efficacia del Gruppo nel cogliere le opportunità di crescita inorganica,". Lo ha affermatodi, commentando l' acquisizione del 40% del capitale di Iren Acqua detenuto da F2i Sgr."L'acquisizione ha un forte razionale industriale per il valore che ricopre ed il grande potenziale del settore idrico a livello nazionale data la forte necessità di investimenti infrastrutturali - ha aggiunto - Questa operazione consentirà di ridurre l'esborso per i dividendi di terzi e di incrementare l'utile netto di gruppo. L'operazione ha anche positivi impatti economico/finanziari legati al minor costo del debito di Gruppo rispetto ai dividendi erogati al socio di minoranza e all'".