Mercedes-Benz prevede di tagliare i costi di produzione del 10% entro il 2027

Mercedes-Benz Group

(Teleborsa) -(ex Daimler), produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l'impiego militare e civile, ha comunicato che l'ha raggiunto 13,6 miliardi di euro nel 2024 (-30,8% rispetto al 2023). Idel Gruppo sono stati pari a 145,6 miliardi di euro (-4,5% ). Ildall'attività industriale ha raggiunto 9,2 miliardi di euro (2023: 11,3 miliardi di euro), principalmente a causa di un tasso di conversione di cassa molto elevato in Cars and Vans. L'è stato di 10,4 miliardi di euro (-28,4%)."Il Gruppo Mercedes-Benz ha ottenuto risultati solidi in un contesto molto difficile grazie a una gamma di prodotti eccezionali e a una rigorosa disciplina dei costi - ha commentato il- Per garantire la futura competitività dell'azienda in un mondo sempre più incerto, stiamo adottando misure per rendere l'azienda più snella, veloce e forte, preparando al contempo un'intensa campagna di lancio di prodotti per numerosi nuovi veicoli".L'azienda prevede didel 10% fino al 2027. I costi dei materiali saranno affrontati in stretta collaborazione con i fornitori e le riduzioni dei costi fissi continueranno fino al 2027, basandosi sui significativi progressi ottenuti negli ultimi quattro anni.All'assemblea generale annuale del 7 maggio 2025, il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di sorveglianza proporranno undi 4,30 euro per azione (2023: 5,30 euro).Mercedes-Benz ha deciso diper un valore massimo di 5 miliardi di euro (esclusi i costi accessori) in borsa per un periodo massimo di 24 mesi, subordinatamente al rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'assemblea generale annuale di maggio 2025 per riacquistare azioni proprie fino a un massimo del 10% del capitale sociale.Il Gruppo prevede che i ricavi nelsaranno "leggermente inferiori" al livello dell'anno precedente. In un contesto di mercato che rimane difficile, si prevede che l'EBIT sarà "significativamente inferiore" al livello dell'anno precedente a seguito delle guidance divisionali. Il free cash flow del Gruppo dall'attività industriale è visto significativamente inferiore al livello elevato del 2024, a causa del minor EBIT di Mercedes-Benz Cars e Mercedes-Benz Vans e del minor CCR di Mercedes-Benz Vans.