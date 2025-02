Quarta edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani: un'opportunità educativa per le scuole italiane

(Teleborsa) - Laannuncia lain programma l'organizzata in collaborazione con l’istituto superiore ISI "Sandro Pertini" di Lucca. Questo evento, ormai consolidato nel panorama scolastico, ha visto nelle prime tre edizioni la partecipazione dida tutte le regioni italiane, con oltre 230 docenti e 700 studenti coinvolti.Tra i vincitori delle scorse edizioni figurano ilnella prima edizione, l’Istituto Tecnico e Commerciale "Sommelier" di Torino nella seconda e l’IIS "Rosatelli" di Rieti, vincitore della terza edizione.L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado e mira a potenziare le conoscenze sui diritti umani, la sostenibilità, la Costituzione e le carte internazionali, elementi centrali dell’educazione civica. Inoltre, la RFK Italia promuove lo sviluppo di competenze chiave per la cittadinanza, tra cui: competenza multilinguistica, competenze matematiche e scientifico-tecnologiche di base, competenza digitale, competenze personali e sociali, incluse la capacità di imparare a imparare, competenze sociali e civiche legate alla cittadinanza.Dal maggio scorso, l’evento è stato riconosciuto tra le eccellenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito per il suo elevato valore educativo. La RFK Italia, inoltre, fornirà gratuitamente alle scuole i materiali didattici necessari alla preparazione, tra cui la Costituzione Italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Carta di Nizza, l’Agenda 2030, il Civil Rights Act e un’unità didattica dedicata a Robert Francis Kennedy."La scuola è un faro per il futuro dei nostri giovani. Vogliamo collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche per coinvolgere sempre più ragazze e ragazzi in questo progetto. Educare gli studenti su, per questo crediamo fortemente nel progetto e stiamo sempre più ampliando le sinergie con il mondo scolastico. Aver visto le Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani inserite nelle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito è motivo di grande orgoglio, che ci spinge a rafforzare il nostro impegno", commenta"Le Olimpiadi dei diritti umani sono un esempio innovativo di gamification nell'educazione civica, che permette di sviluppare giocando competenze in diritti umani, sostenibilità, Costituzione e carte internazionali, argomenti che affrontati con altre modalità didattiche non sempre sono di facile acquisizione. Non dimentichiamoci poi che permettono di incrementare anche competenze europee come quella digitale dell'imparare ad imparare, del collaborare e del partecipare. Inoltre, il fatto che il testo sia in lingua inglese permette di rendere l’insegnamento dell'educazione civica trasversale in maniera del tutto naturale", affermaIn palio per i primi tre classificati diverse opportunità come la presenza all’evento dedicato al Centenario della nascita di Robert Francis Kennedy (che si svolgerà a Napoli alla presenza di Kerry Kennedy), ingressi e gadget per il Lucca Comics&Game ed il tour cittadino a Firenze (organizzato da RFK) dedicato ai diritti umani.