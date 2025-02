Renault Group, utile operativo record a 4,26 miliardi di euro nel 2024

Renault Group

(Teleborsa) -, colosso francese dell'automotive, ha chiuso ilconpari a 56,2 miliardi di euro, +7,4% e +9,0% a tassi di cambio costanti rispetto al 2023. Il gruppo ha registrato unrecord in valore assoluto a 4.263 milioni di euro, in aumento di 146 milioni di euro rispetto al 2023. Ha rappresentato il 7,6% dei ricavi.L'è stato di 891 milioni di euro e l'utile netto, quota di Gruppo, è stato di 752 milioni di euro (o 2,76 euro per azione). Escludendo la minusvalenza sulla cessione delle azioni Nissan (-1,5 miliardi di euro), il contributo di Nissan (+0,2 miliardi di euro) e la parziale svalutazione dell'investimento in Nissan (-0,7 miliardi di euro), l'utile netto si è attestato a 2,8 miliardi di euro rispetto ai 2,3 miliardi di euro del 2023.Solido: 2,9 miliardi di euro rispetto alla guidance di almeno 2,5 miliardi di euro, trainato da una solida performance operativa."Il Gruppo Renault continua a migliorare la sua performance operativa, a mettere in atto la sua strategia e a raggiungere i suoi obiettivi - ha affermato il- Il 2024 è stato un anno importante con i. Questa performance è il risultato di una profonda trasformazione dell'azienda guidata da un notevole lavoro collettivo. Abbiamo trasformato il Gruppo Renault in un'azienda molto più flessibile, efficiente e performante"."E non ci fermeremo qui! - ha aggiunto - Grazie ai solidi fondamentali costruiti negli ultimi 4 anni e guidati da una mentalità agile e innovativa, stiamo orae investendo nel contempo per il futuro. Voglio ringraziare i nostri colleghi per questi risultati: la loro passione, il loro impegno e il loro spirito di squadra sono i fattori chiave del nostro successo".Undi 2,20 euro (+19% rispetto allo scorso anno) sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale annuale il 30 aprile 2025, rispetto a 1,85 euro per azione per l'esercizio finanziario 2023.Nel, considerando le incertezze del mercato, in particolare a causa dell'impatto della regolamentazione sulle emissioni di CO2 in Europa (CAFE), Renault Group punta a raggiungere: un margine operativo di Gruppo di almeno il 7% (include circa 1 punto di impatto negativo stimato del CAFE); un free cash flow di almeno 2 miliardi di euro, inclusi 150 milioni di dividendo Mobilize Financial Services (MFS) (rispetto a 600 milioni di € nel 2024).