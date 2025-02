Salute, nel 2024 le famiglie italiane hanno speso 5.400 per il "welfare familiare"

(Teleborsa) - Secondo un Rapporto dellagli italiani nel 2024 hanno speso per il "" (salute e assistenza ad anziani e disabili) circa, ovvero quasi. Lo studio ha rilevato di come si tratti di un impegno consistente chiamato a colmare il vuoto lasciato in molti settori dall'intervento pubblico.L'Italia è comunque al secondo posto in Europa per la: circa, pari al 30% del prodotto interno lordo, di cui però la metà va alle pensioni mentre meno del 20% va al welfare.Lo studio – "" – è stato presentato oggi a Roma al Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d'Italia."Investire sullo stato sociale, sulla sua universalità e inclusività, non è solo un dovere di solidarietà verso i più fragili, ma significa anche costruire società più coese, sistemi più resilienti e una crescita economica più stabile – ha dichiarato, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà –. È venuto il momento di rinnovare il patto sociale che ci unisce, con la cultura della sussidiarietà, che è ricerca del bene comune attraverso la messa a sistema del contributo di tutti. Più società e più Stato insieme".