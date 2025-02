Tenaris, utile in calo del 48% nel 2024. Nominato nuovo CFO

Tenaris

(Teleborsa) -, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha comunicato che le vendite nette nelsono state più resilienti del previsto (2.845 milioni di dollari, -17% sull'ultimo trimestre 2023), in quanto è stata in grado di ridurre le scorte e anticipare alcune spedizioni in Medio Oriente e Turchia, nonostante la minore domanda in Messico, Argentina e Arabia Saudita. L'EBITDA è diminuito del 4% su base comparabile (-26% su base reported), con il margine sostenuto da un mix di prodotti favorevole che ha compensato l'effetto dei cali di prezzo residui in Nord America. L'utile netto (519 milioni di dollari, +13% sequenziale e -55% tendenziale) è stato toccato dall'inversione parziale dell'accantonamento effettuato nel secondo trimestre per il contenzioso in corso relativo all'acquisizione di una partecipazione in Usiminas congiuntamente all'associata Ternium.Le vendite nelsono ammontate a 12,5 miliardi di dollari, con un calo del 16% rispetto al 2023, riflettendo principalmente un calo dei prezzi di mercato per i nostri prodotti tubolari utilizzati nelle applicazioni di perforazione onshore nelle Americhe, una minore attività di perforazione in Messico e Colombia, minori spedizioni per progetti di condotte in Argentina e minori vendite di tubi meccanici in Europa. D'altro canto, le vendite in Medio Oriente hanno raggiunto un livello record poiché Saudi Aramco ha rifornito le scorte di OCTG e aumentato l'attività di perforazione del gas. Anche l'EBITDA e i margini (24,4% vs 32,7%) sono scesi a 3,1 miliardi di dollari, ulteriormente influenzati da una perdita di 107 milioni da un accantonamento per il contenzioso in corso relativo all'acquisizione di una partecipazione in Usiminas. L'utile netto è ammontato a 2,1 miliardi di dollari (-48% sul 2023), ovvero il 17% delle vendite nette, ed è stato influenzato da una riduzione di 43 milioni dalla partecipazione in Ternium relativa allo stesso caso.Ilè ammontato a 2,9 miliardi di dollari nel 2024. Questo è stato utilizzato per finanziare spese in conto capitale di 694 milioni di dollari, con il resto distribuito agli azionisti tramite pagamenti di dividendi di 758 milioni di dollari e riacquisti di azioni per 1.440 milioni di dollari nell'anno. Tenaris ha mantenuto unadi 3,6 miliardi di dollari alla fine di dicembre 2024.La società prevede che le vendite e l'EBITDA (esclusi gli effetti straordinari) nelsaranno in linea con il precedente prima di aumentare moderatamente nel secondo trimestre. Oltre a ciò, probabili cambiamenti nelle tariffe statunitensi e le loro possibili ramificazioni sui flussi commerciali introdurranno una nuova dinamica con un elevato livello di incertezza per costi e prezzi nei nostri risultati.A partire dal 2 maggio 2025,, in sostituzione di Alicia Mondolo, che si ritirerà da questo ruolo. Gomez Alzaga, che ha più di 20 anni di esperienza in Amministrazione e Finanza presso Tenaris, in precedenza ha ricoperto il ruolo di Regional CFO per Messico e America Centrale e di Economic and Financial Planning Director, tra gli altri incarichi, e attualmente ricopre la carica di Regional CFO per Argentina e Sud America. Mondolo continuerà a ricoprire il ruolo di consulente senior del Presidente e CEO.