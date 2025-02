Trasporti, Donnarumma: "10 miliardi di investimenti e 1200 cantieri per sicurezza rete ferroviaria”"

(Teleborsa) -di euro distribuiti, ad oggi aperti, di cui 500 dedicati ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e circa 700 per nuove opere. Sono i numeri emersi durante la conferenza stampa indetta a Roma dall’, per fare il punto sui cantieri ferroviari.riscontrati dai cittadini in quest’ultimo periodo - secondo Donnarumma - sono. Il primo sono i, "un numero di cantieri davvero ingenti che supera di molti punti percentuali quanto storicamente sia stato fatto. Ad oggi ne contiamo 1200 - spiega-, ma non diminuiranno nei prossimi anni, perchè gli investimenti sono ingenti da fare e sono assolutamente necessari per superare l’obsolescenza della rete per garantire la sicurezza e la fruibilità”.La seconda causa è da attribuire all’finché "non viene ristrutturata purtroppo presenta delle difficoltà e abbiamo dei guasti che possono essere a volte elettrici e a volte meccanici, che impongono interventi in alcuni casi anche d’urgenza e che possono creare appunto disagi com’è successo alla Stazione Termini".Il terzo e ultimo aspetto riguarda "e disponibilità dell’offerta che vanno riprogrammate proprio in vista della presenza di questi cantieri".Il Gruppo FS gestisce circaferroviarie con oltre. Un’infrastruttura che ha accompagnato e accompagna lo sviluppo economico e sociale del Paese, e chesoprattutto in vista del raggiungimento deglie rendere la rete ferroviaria più moderna, efficiente e sicura.Oltre a eseguire interventi di manutenzione per il rinnovo della rete esistente, il Gruppo FS sta puntando allaancora esistenti tra Nord e Sud e per affiancare infrastrutture più capillari alla rete alta velocità, così da poter alleggerire l’asse Torino – Milano – Roma – Salerno. Tra le opere in corso di realizzazione c’è lae, per potenziare il Sud, rientrano il completamento della linea, il nuovo collegamentoe lo sviluppo infrastrutturale dellaper beneficiare del sistema AV da Palermo a Milano.. - ha sottolineato Donnarumma - In altri Paesi le reti le stanno chiudendo per mesi per rimetterle a posto, perché purtroppo le società ferroviarie internazionali sono da lungo tempo da sistemare e non fa eccezione la nostra con i suoi 120 anni di storia”.sono state gestitesaranno. L’AD di Fs ha spiegato che per far fronte all’evoluzione delle attività di cantiere, si è passati ad un modello di interruzioni più lunghe e nei periodi di minor traffico, che consente di svolgere più attività in contemporanea e un miglior rapporto tra disagio creato e benefici."Ad oggi per far fronte ai disagi glida parte nostra, come abbiamo fatto in questa occasione, su quali sono i cantieri, le tratte interessate e i quali i disagi. - ha spiegato l’ad di Fs - Noi, ma a determinate condizioni in certi casi limitate dalla presenza dei cantieri”.Contestualmente, è partita la(Gruppo FS) sui. La campagna ha l’obiettivo di informare i passeggeri nelle stazioni, attraverso i media tradizionali e il sito di RFI, anche grazie a una sezione dedicata, per raggiungere i cittadini e gli stakeholder in modo tempestivo e capillare.