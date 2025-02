UniCredit, Orcel: svolta in Ucraina potrebbe sbloccare la vendita in Russia

UniCredit

(Teleborsa) - "Se la politica cambia, la nostra capacità di vendere la filiale russa a condizioni più interessanti migliora, perché la situazione si normalizza per tutti, da entrambe le parti". Lo ha dichiarato, CEO dial Financial Times, in merito a una potenziale svolta nella guerra in Ucraina. "Pertanto,", ha aggiunto.Il banchiere ha sottolineato che UniCredit si è "impegnata seriamente negli ultimi tre anni con un numero significativo di controparti nell'esplorazione di tutte le opzioni di uscita dalla Russia", ma "date le diverse complessità e sanzioni in atto,".Orcel aveva. La Russia ha inciso per il 5% dei ricavi totali del gruppo nel 2024 (+9% a 1,3 miliardi di euro nel 2024) e con 577 milioni di euro di utile netto sui 9,3 miliardi totali.Il CEO di UniCredit crede anche che il potenziale recupero dell'economia europea dalla fine della guerra in Ucraina sia stato sottovalutato: "La fine della guerra, che spero avvenga alle giuste condizioni, eliminerà l'incertezza geopolitica e i. I mercati lo hanno ignorato per ora, ma lo vedremo".