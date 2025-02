Alfonsino vola in Borsa con significativo miglioramento della redditività operativa

Alfonsino

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, che risulta ildopo la pubblicazione di dati preliminari del 2024 In particolare, l'è passato da un valore negativo pari a circa 0,8 milioni di euro nel 2023 a unpari a circa 323 mila euro nel 2024, indicando una significativa inversione di tendenza nella redditività operativa, con un incremento pari a circa il 139% rispetto all'anno precedente. A incidere è stata l'. Allo stesso tempo, i ricavi sono diminuiti del 34% a 2,8 milioni di euro, sempre per l'adozione del nuovo modello di business.. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,4073 e successiva a quota 0,4473. Supporto a 0,3673. Il titolo è comunque in ribasso di oltre il 37% nell'ultimo anno.