Banca d'Italia, non riconosciuta misura macroprudenziale della Banca centrale belga su riserva capitale

(Teleborsa) - Laha deciso di non riconoscere unarichiesta dallaal Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB). "Ledelleai rischi indicati dall’autorità belga sono trascurabili", ha spiegato l'istituto di via Nazionale in una nota, ma ha assicurato che "continuerà comunque a svolgere verifiche periodiche sulle esposizioni degli intermediari italiani verso il Belgio e potrà modificare questa decisione se le circostanze dovessero richiederlo".La richiesta della Banca centrale del Belgio risale allo scorso luglio e prevede l'applicazione su base consolidata, sub-consolidata e individuale di unaa fronte del rischio sistemico pari al 6% delle(RWA) relative alle esposizioni verso le persone fisiche garantite dae facenti capo a banche che utilizzano modelli interni per la valutazione delL’aveva invitato le autorità degli Stati membri ad applicare il requisito a livello consolidato, sub-consolidato ed individuale. La raccomandazione consente di esentare gli enti per i quali le esposizioni interessate siano inferiori adi attività ponderate e di non introdurre la misura qualora tutti gli intermediari abbiano esposizioni inferiori a tale soglia.