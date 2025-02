Olidata, accordo quadro da 20 milioni di euro per fornitura multibrand di Consip

Olidata

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali,, relativa alla stipula della convenzione per l'affidamento della Fornitura Multibrand - lotto n. 8 riguardante i Prodotti SAS - di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.Ildi fornitura dei prodotti è pari a(16 milioni di euro con possibilità di estensione fino al 25%), di cui la Pubblica Amministrazione potrà richiedere erogazione alla società. La convenzione ha una durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione con possibilità di proroga fino a un massimo di ulteriori 3 mesi.La convenzione definisce i termini di un accordo quadro cheed innovative del mercato IT, corredata di moduli AI e Data Advanced Analytics, attraverso uno strumento dinamico, accessibile ed estremamente vantaggioso."È per Olidata di primaria importanza la collaborazione con partner tecnologici di rilievo e lo scouting di tecnologie innovative - ha commentato l'- Questa aggiudicazione testimonia concretamente l'impegno e la capacità della nostra azienda di rispondere con competenza e affidabilità alle esigenze del settore pubblico, offrendo soluzioni all'avanguardia e ad alto valore aggiunto per la digitalizzazione e l'efficientamento della Pubblica Amministrazione".