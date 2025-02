Olidata non riesce a fare prezzo su aggiudicazione gara Consip. Sale anche Digital Value

Olidata

(Teleborsa) -il titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, che stamattina ha annunciato di essersi aggiudicato la procedura di gara, indetta dalla Consip, relativa alla stipula della convenzione per l'affidamento della Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Olidata mostra unIldei prodotti è pari a(16 milioni di euro con possibilità di estensione fino al 25%), di cui la Pubblica Amministrazione potrà richiedere erogazione alla società. La convenzione ha una durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione con possibilità di proroga fino a un massimo di ulteriori 3 mesi.L'aggiudicazione del contratto con la PA ha riacceso l'interesse degli investitori sul titolo, in ribasso del 40% nell'ultimo anno, e rappresenta un, quando il principale azionista Cristiano Rufini ha rimesso le cariche all'interno del gruppo dopo essere stato indagato nell'ambito di un'indagine in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.A salire oggi è anche(+5,8% con 600 mila euro di controvalore), anch'essa coinvolta nellein materia di reati contro la Pubblica Amministrazione per ipotesi di corruzione e turbata libertà degli incanti nell'ambito di diverse procedure di appalto/affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni.