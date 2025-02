Standard Chartered, buyback da 1,5 miliardi di dollari dopo 2024 in crescita

Standard Chartered

(Teleborsa) -, società finanziaria quotata a Londra ma con la maggior parte delle attività in Asia e Africa e Medio Oriente, ha registrato unin aumento del 14% a valuta costante (ccy) a 19,7 miliardi di dollari nel, in aumento del 12% a ccy escludendo voci notevoli e riclassificazione dell'assicurazione sui depositi nelle spese. Ilè stato in aumento del 10% a ccy a 10,4 miliardi di dollari, in aumento dell'8% a ccy escludendo la riclassificazione. Il Non NII è stato in aumento del 20% a ccy a 9,3 miliardi di dollari, in aumento del 16% a ccy escludendo voci notevoli. L'è stato di 4.276 milioni di dollari, in aumento del 19%."Abbiamo prodotto- ha commentato il- La nostra strategia di combinare capacità transfrontaliere differenziate per clienti aziendali e istituzionali con competenze leader nella gestione patrimoniale per clienti facoltosi sta funzionando a pieno regime, determinando un aumento del ritorno sul capitale proprio tangibile all'11,7%. Abbiamo registrato un reddito record di 19,7 miliardi di dollari, tra cui una performance molto forte in Wealth Solutions, in crescita del 29%, e una crescita a due cifre in Global Markets e Global Banking, e lo slancio è continuato nel 2025"."Stiamo aumentando le distribuzioni agli azionisti, annunciando oggi une un dividendo finale proposto di 28 centesimi ad azione, portando le nostre distribuzioni totali agli azionisti annunciate dai nostri risultati dell'intero anno 2023 a 4,9 miliardi di dollari, sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di almeno 8 miliardi di dollari", ha aggiunto.