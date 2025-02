Ue, Brunetta: Europa deve rilanciarsi, Italia può dare prima mossa

(Teleborsa) - Pere favorire una crescita competitiva è essenziale investire in ricerca e innovazione. Ma la sola disponibilità di conoscenze e competenze non basta a colmare il divario tecnologico tra Europa, Stati Uniti e Cina.l'anno per molti anni che l'Europa deve rilanciare, come ha fatto nelle precedenti crisi, tenendo a mente che questa più delle altre rischia di mettere in discussione l'intera costruzione europea". Lo ha detto il presidente del Cnel,in un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore."È necessario - ha spiegato Brunetta - un piano articolato di politica economica e industriale dotato di risorse pari almeno al 5% del Pil europeo, circa 1.000 miliardi di euro"."Serve unsu meccanismi di condizionalità premiale,sul modello del Ngeu.