Ue, InvesEu mobilita altri 50 miliardi investimenti

(Teleborsa) - Lainterverrà sulo strumento per supportare investimenti su settori strategici e infrastrutture nell'Ue con sostegni a pmi e startup. La mossa sarà tra lecon i primi pacchetti 'omnibus' attesi già la prossima settimana.La bozza di modifica al regolamento prevede unportate a 28,6 miliardi totali. E si stima una: 25 miliardi con le maggiori garanzie, e altri 25 miliardi con sostegni da strumenti gestiti dalla Bei e dal Fondo europeo per gli investimenti.prevede tra l'altro che gli Stati potranno contribuire in modo finanziato a strumenti come azioni o obbligazioni, sia in euro e sia in altre valute, con risparmi previsti per 200 milioni.A giugno 2024 – ricorda la bozza – InvestEu ha mobilitato investimenti per 280 miliardi di euro, per il 70% dal settore privato. Ora l'obiettivo è che rispetto alle previsioni di 372 miliardi mobilitati,Stando alla bozza del 'secondo omnibus' che, secondo l'agenda indicativa, andrà al collegio dei commissari mercoledì 26 febbraio le misure della modifica al regolamento InvestEu, conterranno: una semplificazione amministrativa, con la riduzione della frequenza di reporting da semestrale ad annuale. Uno snellimento per le pmi diminuendo gli indicatori di monitoraggio per operazioni inferiori a 100mila euro. La pubblicazione dei beneficiari solo per supporti superiori a un milione di euro. E regole più semplici per i partner esecutivi.Accanto a questo intervento sui fondi Ue, la prossima settimana è molto atteso unsulla direttiva sulla due diligence sulla sostenibilità ambientale (Csddd), sulla tassonomia e sul Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam). La Commissione ha già detto di voler ridurre del 25% gli obblighi di rendicontazione nell'Ue per tutte le imprese e del 35% per le pmi. Ha parlato di una nuova categoria di aziende di medie dimensioni (le 'mid-cap'), che dovrebbero beneficiare di semplificazioni ad hoc. L'attesa è di obblighi di reportistica che siano più proporzionati, di scadenze più lunghe e magari di deroghe per le pmi di alcuni settori.