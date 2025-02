AMCO, accordo vincolante per l'acquisto dell'80% del gruppo Exacta

(Teleborsa) -, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha sottoscritto un, attivo nel segmento della gestione dei tributi non riscossi della Pubblica Amministrazione locale. Il restante 20% del capitale resterà di titolarità dei fondatori e del management, assicurando continuità gestionale e know how alla società. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.L'acquisizione è in linea con il terzo pilastro del Piano Strategico 2024-2028 "Produciamo Valore" di AMCO, che prevede, rafforzando così il ruolo sistemico di AMCO nel settore. L'operazione, si legge in una nota, permetterà ad AMCO di acquisire una piattaforma operativa con elevato know-how tecnologico, complementare al proprio business, senza sovrapposizioni e in coerenza con il modello attuale. In questo modo AMCO contribuirà a ottimizzare la gestione dei tributi locali non riscossi, rendendola più efficiente.Exacta è un operatore specializzato nel Public Credit Management, ovvero il(comuni, province ed enti collegati). Exacta è attiva anche in altre due aree di business. L'area di PA Consulting offre alle pubbliche amministrazioni locali servizi ancillari di consulenza amministrativa, finanziaria, legale e formazione, in sinergia con il business del Public Credit Management. Infine, l'area di Private Credit Management offre servizi di recupero credito a società private, con particolare focus nei settori delle utilities e delle telecomunicazioni.L'acquisto avverrà, interamente generata dalla gestione operativa di AMCO, senza alcuna necessità di ricorrere a finanziamenti di terzi. L'operazione sarà finalizzata entro il primo semestre 2025, una volta ottenute le autorizzazioni delle autorità competenti.