Apple in rialzo dopo annuncio investimenti per 500 miliardi di dollari

colosso di Cupertino

(Teleborsa) - Scambia sopra la paritàche allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,99%.Il gruppo di Cupertino ha annunciato l'intenzione di investire 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni. Tra i progetti anche la costruzione di un impianto in Texas per i server di intelligenza artificiale.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 249,8 USD e primo supporto individuato a 245,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 254,2.