Garofalo Health Care raggiunge il 2,06% del capitale sociale con il buyback

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato che dal 17 al 21 febbraio 2025, ha, pari allo 0,02% del capitale sociale, al prezzo medio di 4,9633 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito degli acquisti appena comunicati, al 24 febbraio, la società attiva nel settore della sanità privata accreditata detiene 1.856.019 azioni ordinarie proprie, pari al 2,06% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,2%.