Generali Asset Management: gli attuali spread spingono i bond governativi dell’Europa centro-orientale

(Teleborsa) - "La Banca Centrale Europea sta continuando la sua politica di tagli dei tassi di interesse, iniziata in giugno e che ha già visto la riduzione di 125 punti base (bp) nel tasso sui depositi, portandolo al 2,75%. Il mercato si aspetta altri 3/4 tagli nel 2025 con tassi che potrebbero scendere sotto la soglia del 2% a fine anno. Tale scenario dovrebbe essere favorevole per i bond europei che stanno comunque già mostrando i rendimenti al ribasso con il tasso 10 anni tedesco al 2,40% e il Btp 10 anni al 3,50%. Se si può immaginare che i tassi europei possano ancora scendere, il ribasso sembra al momento limitato, a meno che non si ipotizzi il ritorno ad un periodo di deflazione, che non sembra probabile". Questo il commento di, Global Fixed Income Fund Manager, Generali Asset Management"Dove quindi investire in tale scenario nel? Il credito potrebbe essere una alternativa ma gli spread sembrano bassi storicamente, limitando i possibili guadagni – sostiene Fiorini –. Ildovrebbe mantenere una divisa relativamente debole e quindi la diversificazione valutaria può apportare buone opportunità nel prossimo futuro. In tale scenario una opportunità potrebbe essere rappresentata da quella che è la nuova “, ovverocome, ad esempio, Polonia, Ungheria, Romania o quelli dell’Area Balcanica"."I titoli obbligazionari dell’Europa centro-orientale sono un ibrido tra titoli periferici europei e quelli dei– spiega l'analista –. Solitamente in passato la periferia veniva identificata con i paesi sud Europei, tra i quali l’Italia, caratterizzati da tassi di crescita bassi e un alto debito pubblico, in contrapposizione ai paesi nord Europei, definiti come core. Questa divaricazione si rifletteva nella differenza tra i rendimenti delledei singoli stati, con i paesi della periferia costretti a piazzare le proprie obbligazioni a rendimenti più elevati rispetto ai paesi core, in quello che era lo spread tra le due aree. Spread che nel tempo si è ridotto notevolmente"."I Paesi di quest’area sono capaci di avere buoni, largamente superiori a quelli dei paesi della Area Euro, inferiori stock di debito e rendimenti attraenti. Sono aree che beneficiano deied i fondi introdotti post-covid e noti comee che negli ultimi anni hanno beneficiato di investimenti dai paesi core per la decentralizzazione di alcune attività produttive – sottolinea –. Come si vede dal grafico sotto il differenziale, ad esempio, tra i rendimenti del 3 anni in Ungheria e Polonia, rispetto al tasso 3 anni tedesco, nonostante la forte riduzione del passato sembra ancora interessante. Inoltre, le loro divise, vista la previsione di riduzione dei tassi europei, potrebbero attiraree quindi le divise locali dovrebbero andare incontro a un periodo di rivalutazione. Tale mix dovrebbe produrre rendimenti interessanti"."Sia sull’che sullapreferiamo l’area 3-5 anni della curva – ha aggiunto Fiorini –. Sulla Polonia abbiamo un atteggiamento costruttivo anche sui tratti di curva più lunghi come l’area 10 anni intorno al 6% di rendimento. Sulla, nonostante la volatilità, crediamo che alla fine il paese sarà costretto a realizzare le misure necessarie a riequilibrare i conti pubblici, anche se il rischio di downgrade e la possibilità di passare a sub-investment grade è concreto. Sono interessanti le obbligazioni in euro o dollaro con scadenza fino ai 5 anni, anche se questo investimento ha una natura più speculativa rispetto agli altri paesi dell’area"."I, come in qualsiasi investimento obbligazionario, sono relativi alla possibilità di un nuovo, probabilmente provocato da un’nuovamente in aumento, e alla possibilità che il profilo di credito di qualche emittente si possa deteriorare. Ad esempio la situazione in Romania va monitorata attentamente. Inoltre, c’è il rischio che il processo di integrazione di questi paesi nell’Area Euro possa fermarsi o invertirsi. C’è anche un rischio politico, come dimostrato dalle elezioni presidenziali in Romania. Contrariamente a questi rischi, c’è anche la possibilità che un accordo trapossa avere un impatto positivo per i paesi dell’area e per i suoi asset finanziari", ha concluso Global Fixed Income Fund Manager di Generali Asset Management.