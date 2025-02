ICOP sale in Borsa dopo l'accordo per acquisire Atlantic GeoConstruction

ICOP

I.Co.P

(Teleborsa) -(anche se con volumi scarsi) per il titolo, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, dopo che stamattina ha annunciato di aver raggiunto un(AGH), un player statunitense specializzato in tecniche geotecniche.AGH ha registrato ricavi per 114 milioni di dollari e un margine EBITDA del 15,5% nel 2024. L'e enterprise value è di 126 milioni di dollari (), inclusa una posizione finanziaria netta di 35 milioni di dollari , e il closing è previsto per aprile 2025. L'accordo interamente in contanti sarà finanziato con un mix di risorse proprie e debito aggiuntivo."Mentre aspettiamo ulteriori dettagli per aggiornare le nostre stime, stimiamo che l'accordo, sulla base delle ipotesi tratte nel nostro rapporto di avvio della copertura,o 2,5 euro per azione", commentano gli analisti di Kepler Cheuvreux.Buona la performance di, che. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,967 e successiva a 9,37. Supporto a 8,567.