Myplant & Garden 2025 da record: 800 espositori e 27mila presenze

(Teleborsa) -si è conclusa con un successo straordinario, consolidandosi tra gli eventi leader a livello internazionale per il settore del verde vegetale, progettato e costruito. La fiera – si legge in una nota – ha registrato nuovi record, superando gli 800 espositori e sfiorando le 27mila presenze nei padiglioni. Myplant ha saputo offrire ancora una volta chiavi di lettura e contenuti di altissimo livello per ogni ambito delle filiere coinvolte, dando vita a un gigantesco ecosistema di dialogo privilegiato tra ricerca, mercati, innovazione, tecnologia, tradizione, qualità, materiali, ambiente, sviluppo, presentando nuovi stimoli per il futuro dell'intera industria orto-florovivaistica, dal giardinaggio allo sviluppo urbano, ai campi e impianti sportivi, ai nuovi trend floreali, al paesaggismo, alla realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato."Avevamo promesso una esplosione di natura, innovazione, proposte e vitalità: un Big Bang tinto di verde con tante sfumature multicolori – afferma–. Siamo pienamente soddisfatti, i risultati parlano chiaro: i numeri, i commenti, l'atmosfera nei padiglioni, i riscontri commerciali, istituzionali e culturali sono di enorme spessore. Registrate le prime adesioni per Myplant Middle East. Siamo orgogliosi di essere stati definiti dai rappresentanti delle istituzioni presenti come l'evento che fa onore al florovivaismo italiano e non solo. Siamo onorati di essere il punto di riferimento di questo settore, di queste aziende e di tutte le persone coinvolte. Una responsabilità grande, nutrita dalla grande fiducia che ci circonda e permette di crescere, investire e restituire ricchezza, donare bellezza e diffondere una sana cultura del verde. Il prossimo appuntamento è a Dubai, con Myplant & Garden Middle Ease poi di nuovo a febbraio 2026 (dal 18 al 20) a Fiera Milano per una decima edizione che promettiamo essere all'altezza delle aspettative: FROM GREEN TO GREAT, il nostro slogan".L'edizione 2025 ha superato le attese, con 810 marchi espositori (+50 rispetto all'edizione precedente), una superficie espositiva di 55mila mq (+5mila), e ha sfiorato i 27mils visitatori (quasi 25mila nel 2024) provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ha visto una significativa crescita delle presenze internazionali, consolidandosi come piattaforma strategica per il business e il networking a livello globale. Queste le principali chiavi lettura della nona edizione di Myplant & Garden, la più importante fiera internazionale in Italia dedicata ai professionisti dell'orto-florovivaismo, del garden, del paesaggio e del verde sportivo. Una fiera ricchissima in ogni ambito espositivo nei suoi 5,5 ettari di superficie, dal pad. 8 al pad. 20, con aree esterne in aggiunta.Presentato in anteprima all'apertura della fiera, il primo Rapporto nazionale sul settore florovivaistico – promosso da Coldiretti, Assofloro e Myplant e realizzato in collaborazione con Centro Studi Divulga e Istituto Ixé – ha certificato un altro traguardo storico per le produzioni italiane: nel 2024 il comparto ha toccato quota 3,3 miliardi di euro di valore alla produzione, registrando il valore più alto di sempre, pari a un aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente e del 30,8% in 10 anni.Oltre 60 gli incontri in calendario con le principali realtà associative, ordinistiche, organismi istituzionali, federazioni, amministrazioni pubbliche ed enti per confrontarsi sui dossier delle filiere del settore (vivaismo, floricoltura, paesaggio, giardinaggio, verde sportivo).Myplant & Garden si è confermato punto di riferimento per le tendenze del settore decorativo attraverso un ricco palinsesto di eventi, scenografie e laboratori curati da esperti internazionali.