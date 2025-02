NEXTCHEM (MAIRE) promuove l’economia circolare negli Emirati Arabi Uniti

MAIRE

(Teleborsa) - Nel corso della visita istituzionale di Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, l'Onorevole Giorgia Meloni, tenutasi oggi a Roma, NEXTCHEM () e Mr. Yousif Mohamed Al Nowais, partner industriale di lunga data di MAIRE, hanno firmato un(MoU) per collaborare all'ulteriore potenziamento del riciclo avanzato della plastica negli Emirati Arabi Uniti, migliorando attività dedicate alla selezione e alla classificazione dei rifiuti, nonché al compounding dei materiali end-of-waste. Questi materiali, spiega una nota, saranno trasformati in polimeri riciclati da fornire ai produttori locali ed esportare al di fuori degli EAU.Questo MoU, si legge nella nota, "conferma e rafforza il rapporto tra le parti che risale agli anni '90, quando MAIRE è entrata nell'arena energetica degli Emirati Arabi Uniti realizzando diversi progetti strategici per la trasformazione di risorse naturali in prodotti a valore aggiunto per l'industria manifatturiera. Questo MoU è un ulteriore passo avanti per collaborare allo sviluppo dell’economia circolare negli Emirati Arabi Uniti, seguendo il primo passo intrapreso nel 2022 con il lancio di un avanzato impianto di riciclo della plastica nella Zona Industriale Kezad di Abu Dhabi. Questa unità ha la capacità di trattare fino a 100.000 tonnellate di semilavorati plastici. La tecnologia utilizzata fa parte dell'ampio portafoglio di soluzioni innovative ed efficienti di NEXTCHEM a supporto della transizione energetica attraverso la decarbonizzazione di processi e prodotti"., ha commentato: “Gli Emirati Arabi Uniti e il Gruppo MAIRE posso contare su una lunga storia di successo insieme, che risale a quasi 30 anni fa. Questo accordo conferma il nostro impegno a investire e sviluppare soluzioni sostenibili per promuovere la circolarità nel Paese, facendo leva sull'ingegneria Made in Italy. Grazie al nostro ampio portafoglio di tecnologie,a supporto della valorizzazione circolare dei materiali di scarto.”