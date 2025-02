Prosus acquisirà Just Eat Takeaway.com per 4,1 miliardi di euro

Prosus

Just Eat Takeaway.com

Delivery Hero

(Teleborsa) -, multinazionale olandese e tra i maggiori investitori tecnologici al mondo, ha raggiunto undi, colosso europeo delle consegne di cibo a domicilio,Prosus intende acquisire l'intero capitale azionario per 20,30 euro ad azione tramite un'offerta pubblica raccomandata interamente in contanti sulla Borsa di Amsterdam. Ciò rappresenta un premio del 49% rispetto al VWAP a 3 mesi al 21 febbraio 2025 e un premio del 22% rispetto al prezzo più alto delle azioni di Just Eat Takeaway.com negli ultimi tre mesi."Siamo entusiasti che Just Eat Takeaway.com si unisca al Gruppo Prosus e dell'opportunità di creare un campione europeo della tecnologia - ha affermato- Prosus ha già un ampio portafoglio di consegne di cibo al di fuori dell'Europa e una comprovata esperienza di crescita redditizia attraverso investimenti nelle esperienze dei nostri clienti e autisti, partnership con ristoranti e logistica di livello mondiale, alimentata da innovazione e intelligenza artificiale"."Just Eat Takeaway.com è ora un'azienda in rapida crescita, più redditizia e prevalentemente basata in Europa - ha detto il- Prosus supporta pienamente i nostri piani strategici e le sue ampie risorse contribuiranno ad accelerare ulteriormente i nostri investimenti e la crescita nei settori alimentare, alimentare, fintech e altre adiacenze. Non vediamo l'ora di un futuro entusiasmante insieme".Prosus ha una solida esperienza nella consegna di cibo al di fuori dell'Europa, avendoper guidare lo slancio e il successo della categoria. Oggi, le attività alimentari di Prosus si estendono in oltre 70 paesi, servendo oltre 1 milione di ristoranti in tutto il mondo. L'attuale portafoglio include la piena proprietà di iFood, la piattaforma di consegna di cibo leader in America Latina. Prosus detiene una quota del 28% in, una delle principali società di consegna di cibo a livello mondiale e una quota di circa il 4% in Meituan, la più grande attività di consegna di cibo al mondo. Prosus detiene anche una quota del 25% in Swiggy, una delle principali piattaforme di consegna di cibo e generi alimentari in India, che ha recentemente completato con successo un'IPO in India.Just Eat Takeaway.com opera in 17 mercati internazionali, con posizioni di leadership nella maggior parte dei suoi mercati. In tutti i suoi mercati, collega 61 milioni di clienti con oltre 356.000 partner locali. Nel 2024 ha generato 26,3 miliardi di euro in GTV (18,9 miliardi di euro escluso Grubhub) e ha registrato un(313 milioni di euro escluso Grubhub).