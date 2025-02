Arabia Saudita, joint venture Alat (PIF) e TK Elevator da 160 milioni per mobilità urbana sostenibile

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore del trasporto verticale e della mobilità urbana con un fatturato globale superiore a 9 miliardi di euro, e, l’azienda saudita che opera nel settore del trasporto pubblico come parte del(PIF) dell’Arabia Saudita, hanno firmato unada. Sulla base dell’accordo, verrà avviata la prima attività diin Arabia Saudita da parte di un’azienda globale con prodotti e soluzioni di mobilità che verranno sviluppati a livello locale. L’intesa è finalizzata a soddisfare la crescente domanda di soluzioni di mobilità verticale nell’ambito degli ambiziosi progetti di sviluppo sostenibile (Vision 2030) in Arabia Saudita e in tutta la regione.Alat diventerà anchedi TKE e membro dell’attualecon una quota del 15%, a testimonianza del fatto che la joint venture è stata creata con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in, valorizzando la forza operativa e strategica di TKE. Si prevede che la transazione si concluda entro la fine del terzo trimestre del 2025, a condizione che vengano ottenute le consuete approvazioni statutarie e regolamentari.Questafornirà soluzioni innovative end-to-end per ascensori e scale mobili, prodotte in Arabia Saudita, in linea con l’attenzione del PIF alla diversificazione economica. La joint venture produrrà per l’intera regione MENA e sarà la prima azienda di produzione di ascensori, scale mobili e tappeti mobili in Arabia Saudita. Verranno affidate alla Joint venture anche le attività commerciali e di servizio di TKE in Arabia Saudita e, in prospettiva, nell’intera area. L’accordo rafforza l’impegno di TKE nel migliorare la vita urbana con soluzioni e servizi innovativi per la mobilità urbana e permetterà a TKE di posizionarsi su uno dei mercati in più rapida crescita e più innovativi per le nuove installazioni a livello globale.Nell’ambito della joint venture, TKE metterà a disposizione di Alat e del Regno dell’Arabia Sauditadi sicurezza all’avanguardia. Oltre agli stabilimenti produttivi verrà avviato un centro di formazione specialistica, a complemento del SEED Campus di TKE, che offre programmi di formazione sugli ascensori completi e standardizzati a livello globale, dalle competenze tecniche alla gestione. La joint venture si impegna inoltre a sviluppare undella rete di assistenza International Technical Services per implementare l’assistenza tecnica ai clienti e sviluppare una rete di tecnici in grado di effettuare interventi di manutenzione su impianti di terze parti, nell’ambito della proposta di valore del Servizio Universale di TKE."Abbiamo l’opportunità di dare vita a una joint venture rivoluzionaria con Alat che punta a sostenere la visione del Regno alimentando la crescita organica di TK Elevator. Questa partnership segna un’altra importante tappa nel nostro percorso di trasformazione grazie alla partecipazione attiva di TK Elevator all’imminente superciclo di sviluppo nel Regno dell’Arabia Saudita. Allo stesso tempo, con questa partnership consolideremo la nostra capacità di costruire città intelligenti a livello globale. Inoltre, siamo certi che l’ingresso di Alat nella nostra compagine azionaria ci porterà ad affrontare con maggiore sforza le sfide di un mercato sempre più competitivo", ha dichiarato, CEO di TK Elevator."La partnership di Alat con TK Elevator rappresenta una pietra miliare del nostro impegno a creare in Arabia Saudita un polo produttivo globale di tecnologia sostenibile, incentrato sull'industria avanzata e sull’elettronica. Questo accordo è in linea con la strategia del PIF di diversificare l’economia saudita e sviluppare settori chiave, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi della Vision 2030 per lo sviluppo urbano sostenibile e la crescita economica", ha dichiarato, CEO di Alat.Questa joint venture potrà, inoltre, contare sulleampie e consolidate di Alat, ma anche sulla conoscenza del mercato locale e sull’attuale attività di TKE nel Regno dell’Arabia Saudita, nonché sulla capacità di sviluppo tecnologico e sull’esperienza globale della multinazionale in materia di produzione, R&S e servizi.