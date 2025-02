Cipess, risorse per 2,3 miliardi a Piano attività Fondo Garanzia PMI

(Teleborsa) - E' stato approvato oggi dalil Piano annuale delle attività del, che ha l'obiettivo di rafforzare l'accesso al credito delle imprese italiane. L’impegno 2025 per l’operatività loan by loan e portafogli di finanziamento è quantificabile in circa 2,3 miliardi di euroe d è tale da garantire finanziamenti per oltre 40 miliardi d euro."Con l'approvazione del Piano per il 2025, il Governo continua a confermare il proprio impegno a supporto delle PMI, che rappresentano il cuore pulsante dell'economia del nostro Paese", ha affermato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricordando che il nuovo Piano prevede unFra le altre delibere del Cipess laper l’anno 2023, a titolo die impianti del ciclo del combustibile nucleare per un importo complessivo di. Tale summa viene ripartita nella misura del 50% ai Comuni sede di impianto, del 25% alla relativa Provincia e del 25% ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato l’impianto.Ilha poi approvatoglida realizzare nei comuni colpiti dal. Nell’ambito del, il Progetto Integrato per il turismo (PIT) -, assegnatario di circain favore del comune di Tornimparte (AQ) in qualità di capofila, composto da 19 operazioni, da realizzarsi nell’ambito di un partenariato di otto comuni appartenenti all’Area omogenea 2: Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale, Pizzoli, Scoppito e Tornimparte. Approvato anche il nuovo Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico, denominato, per gli, per un ammontare complessivo di, nonché 8 interventi nell’ambito del medesimo Programma, con contestuale assegnazione di risorse per un importo complessivo di oltre 27 milioni di euro.