Credemtel (Gruppo Credem), nel 2024 ricavi in aumento 43,7 milioni (+14,3%)

Credem

(Teleborsa) - Un totaledi 43,7 milioni di euro (+14,3% a/a),pari a 6,5 milioni di euro (+6,3% rispetto al 2024) e Ebitda ) a 12,7 milioni di euro (+9,33% a/a). Sono questi i principali risultati conseguiti nel 2024 da, società tecnologica del Gruppoguidata da Giancarlo Caroli, attiva nell’offerta di servizi digitali di fatturazione elettronica, conservazione digitale, gestione documentale e soluzioni di automazione per migliorare i processi e le performance aziendali.In particolare, i(GED) hanno rappresentato oltre il 73% del fatturato, trend in crescita (+9% a/a) anche per la sempre maggiore attenzione del mercato per la digitalizzazione e la sostenibilità. Inoltre, nel corso del 2024 Credemtel ha stipulato oltre 1.400 nuovi contratti (+40% a/a) raggiungendo 6,3 milioni di euro di valore (+15% a/a) e ha acquisito 1.023 nuovi clienti.La società nel 2024 ha completato la fusione per incorporazione con Blue Eye Solutions e S.A.T.A., ha consolidato la propria partecipazione nel capitale sociale della startup Mynet passando da un 10% ad un 15% e ha operato sul mercato sfruttando le competenze e la specializzazione del proprio ecosistema composto dalle cinque società partecipate: Andxor, la società opera nel settore it ed offre alle imprese soluzioni per i processi di digitalizzazione e sottoscrizione elettronica (semplice, avanzata o qualificata) dei documenti; FlairBit, offre prodotti e servizi di consulenza che combinano tecnologie come internet of things (IoT), l'intelligenza artificiale e lo sviluppo di applicazioni digitali per migliorare la gestione del business delle imprese; Mynet, azienda che ha sviluppato una piattaforma digitale con un’applicazione per smartphone che ottimizza la comunicazione, migliora la gestione dei flussi di lavoro e aumenta l’efficacia dei processi nelle organizzazioni aziendali; Blue Eye Solutions, azienda specializzata in soluzioni per l'automazione dei processi (robotic process automation) e soluzioni di intelligenza artificiale; Sata, specializzata nello sviluppo di soluzioni software avanzate per le imprese come la fatturazione elettronica, l’estrazione dati da documenti e la Supply Chain.In linea con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica a livello europeo, la società nel 2024 ha introdotto un nuovo servizio di fatturazione estera per supportare le aziende nelle operazioni internazionali. Entro il 2025, infatti, numerosi Paesi tra cui Spagna, Francia e Paesi Bassi, implementeranno normative più stringenti per la digitalizzazione delle transazioni commerciali."Nel 2024 abbiamo conseguitoed effettuato importanti investimenti in tecnologia, consolidando il nostro posizionamento come partner chiave per l’innovazione digitale delle aziende clienti e delle società del Gruppo”, ha dichiarato. "Abbiamo l’obiettivo di proseguire questo percorso di crescita per fare impresa in modo sostenibile insieme alle nostre persone, valorizzando e potenziando le competenze, quale valore tangibile per tutti i clienti”, ha proseguito Caroli. “Per questo motivo, “Innovare Insieme”. Con queste due parole desideriamo sottolineare il nostro impegno per semplificare i processi, mettere al centro le persone e agire sulla tecnologia quale fattore importante e complementare per cavalcare la forte ondata digitale in corso e cogliere i benefici dell’intelligenza artificiale”, ha concluso Caroli.di riferimento per l'innovazione all'interno del Gruppo e per le aziende clienti, attraverso lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale, internet of things, supply chain management e di cybersecurity.