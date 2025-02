Gender Pay Gap, SDA Bocconi: risposte concrete per colmare divario attraverso formazione manageriale

(Teleborsa) -ha evidenziato come in Italia il divario retributivo tra uomini e donne sia ancora del 20%. Una disparità che non riguarda solo l’equità salariale, ma rappresenta un ostacolo concreto alla crescita economica e alla valorizzazione del talento femminile nel mondo del lavoro., percorsi professionali meno lineari e minori opportunità di crescita. Per colmare questa distanza è necessario intervenire su più fronti, a partire dall’accesso alla formazione manageriale, uno strumento chiave per rafforzare le competenze e ampliare le prospettive di carriera.conferma l’ impegno per la parità di genere, offrendo un’agevolazione del 20% sui corsi di formazione manageriale per le donne, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a percorsi di sviluppo professionale e contribuire a un cambiamento concreto nel mondo del lavoro.“La disparità salariale di genere è un tema che riguarda non solo le singole persone, ma l’intero sistema produttivo ed economico del Paese. Creare opportunità reali per le donne significa investire in un futuro più competitivo, meritocratico e inclusivo”, affermaAssociate Dean for Diversity, Equity and Inclusion di SDA Bocconi. “L’accesso alla formazione è uno strumento fondamentale per colmare questo divario, ed è per questo che abbiamo deciso di offrire un supporto concreto a tutte le professioniste che vogliono investire nel proprio sviluppo”.L’iniziativa si inserisce in un impegno più ampio della School of Management per la valorizzazione della leadership femminile e la promozione di un ambiente professionale equo e inclusivo.