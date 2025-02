Porsche: Jochen Breckner nuovo CFO, Matthias Becker responsabile Vendite

Porsche

(Teleborsa) - La casa automobilistica tedescaha. Il 26 febbraio 2025,assumerà la responsabilità di Finanza e IT, mentrediventerà responsabile di Vendite e Marketing. Succedono a Lutz Meschke e Detlev von Platen, che lasciano l'azienda di comune accordo.Breckner (che lavora per Porsche dal 2000)ha diretto la Segreteria generale e lo sviluppo aziendale di Porsche. Becker (che lavora per Porsche dal 2015) è stato di recente responsabile della regione Mercati esteri ed emergenti presso Porsche e l'ha sviluppata con successo in uno dei pilastri di vendita più forti di Porsche."Con la nomina di Jochen Breckner e Matthias Becker, siamo molto lieti di aver trovato due eccellenti successori all'interno delle fila di Porsche. Insieme a loro, continueremo a scrivere la storia di successo unica della nostra azienda - afferma- Vorremmo ringraziare Lutz Meschke per il suo grande impegno e per i suoi molti anni di lavoro di successo per Porsche. Ha plasmato in modo decisivo lo sviluppo positivo di questa azienda con un alto livello di impegno e lungimiranza strategica e ha guidato con risolutezza l'IPO. Vorrei anche ringraziare Detlev von Platen a nome del Consiglio di sorveglianza. I suoi molti anni di forte impegno hanno plasmato Porsche. Il suo impegno per lo sviluppo dei mercati globali è particolarmente degno di nota".