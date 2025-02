AIAF presenta il Quaderno "ESG: Il valore del fattore S nella crescita economica"

(Teleborsa) - L’evoluzione dele l’introduzione di nuovirendono sempre più centrale il tema della misurazione dell’. La strada tracciata dalla Commissione Europea, che presenta oggi il Clean Industrial Deal, delineando il pacchetto guida che punta a ridurre il carico amministrativo per le imprese, è chiara e dona ulteriore spinta verso il raggiungimento degli obbiettivi di sostenibilità tout court, non soltanto legati alla decarbonizzazione.Ed è proprio in questo contesto che, l’Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria, intende fornire un contributo di rilievo al dibattito e al confronto tra professionisti e con la business community, attraverso il suo ultimo Quaderno, il 192 dal titolo "", che mira a fornire strumenti concreti per l’integrazione della sostenibilità sociale nelle strategie aziendali e finanziarie delle imprese.Se infatti da un lato il ruolo sociale dell’impresa non è estraneo al contesto produttivo italiano nella sua storia, pur con intensità diverse nei diversi settori e proporzionalmente alle sensibilità individuali, dall’altro (a differenza della sostenibilità ambientale) qualificare un profilo di sostenibilità sociale che tenga in considerazione i diversinel contesto della propriapuò rappresentare un tema “ostico” per il capo azienda non solo nella fase di definizione delle strategie, ma soprattutto nella fase di misurazione e presentazione “veritiera e corretta” dei risultati raggiunti dall’impresa.Ilsi propone l’obiettivo di sostenere ilin questo sforzo proponendo un quadro metodologico strutturato che fornisce strumenti operativi e indicatori chiave per l’integrazione del “fattore S” nelle strategie aziendali, rappresentando la finanza sostenibile e la governance sociale elementi chiave per la competitività delle imprese nell’attuale contesto economico., Presidente AIAF, ha dichiarato: “Con questo nuovo Quaderno, AIAF intende portare il proprio contributo costruttivo al dibattito sull’evoluzione del quadro regolatorio ESG, che ormai supera i confini degli addetti ai lavori per diventare un elemento centrale della crescita economica di imprese e investitori. Rendere misurabile e strategico l’impatto sociale dell’impresa è una sfida cruciale per il settore finanziario e produttivo, ed è su questo fronte che vogliamo offrire strumenti concreti di analisi e supporto”.Il Quaderno sarà presentatoalle ore 17.00 presso l’Auditorium Fondazione AEM, Piazza Po 3, Milano alle ore 17.00. L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto sulle prospettive future della sostenibilità sociale e sul ruolo della finanza nell’accompagnare le imprese verso modelli di sviluppo più responsabili avvalendosi del contributo di esperti del settore, tra cui quello di Roberto Tasca, Presidente di A2A e socio AIAF.