Beni confiscati: convenzione Anbsc-Agenzia del Demanio

(Teleborsa) -uesta mattina al Viminale è stata firmata una convenzione tra l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (Anbsc) e l’Agenzia del Demanio, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.L’accordo, sottoscritto dalpunta a rendere più rapido ed efficace il riutilizzo degli immobili confiscati, destinandoli a finalità pubbliche, sociali e universitarie. Con questa intesa, gli immobili un tempo simbolo di illegalità potranno diventare scuole, sedi istituzionali o alloggi per studenti, contribuendo alla rigenerazione urbana e sociale del territorio.La convenzione, della durata di tre anni, semplifica le procedure per la verifica e l’assegnazione dei beni, garantendo un loro impiego più efficiente. Tra gli strumenti previsti dalla convenzione, la semplificazione del processo di destinazione grazie alla nuova Piattaforma unica delle destinazioni (Pud) sviluppata dall'Anbsc,