BP, nuova strategia punta su petrolio e gas e taglia investimenti su attività transizione

BP

(Teleborsa) -ha presentato unadi riorganizzazione radicale, con una significativa riallocazione dele piani per migliorare le performance con l'obiettivo, spiega la compagnia petrolifera, di aumentare il flusso di cassa, i rendimenti e il valore azionario sul lungo periodo. Il piano prevede una riduzione significativa deiBp ha annunciato un aumento degliin petrolio e gas a circaun aumento della produzione compresa tra i 2,3 e i 2,5 milioni di barili al giorno equivalenti.In tema dil'azienda prevede una riduzione deglipari a più di 5 miliardi di dollari, portando le risorse annuali stanziate per queste attività a 1,5-2 miliardi di dollari. Previsti quindi investimenti selettivi in ??biogas, biocarburanti e ricarica di veicoli elettrici oltre a partnership a basso impiego di capitale nelle energie rinnovabili e investimenti mirati inBp ha annunciato una riduzione dellaa 13-15 miliardi di dollari entro il 2027 con l'obiettivo di ridurre isignificativamente più elevati di 4-5 miliardi di dollari entro la fine del 2027. Previsti inoltreperentro il 2027: le dismissioni includeranno anche i potenziali proventi dalla revisione strategica di Castrol e una partnership in Lightsource bp. La nuova strategia punta infine a ridurre il debito netto di 14-18 miliardi di dollari entro la fine del 2027."Oggi abbiamo fondamentalmente reimpostato la strategia di bp. Stiamo riducendo e ridistribuendo le spese in conto capitale alle nostre attività con il rendimento più elevato per guidare la crescita e perseguire incessantemente miglioramenti delle prestazioni ed efficienza dei costi. Tutto questo al servizio di un flusso di cassa e di rendimenti in crescita sostenibile - ha dichiarato il Ceo,-. Faremo crescere gli investimenti e la produzione upstream per consentirci di produrre energia ad alto margine per gli anni a venire. Concentreremo il nostro downstream sui mercati in cui abbiamo posizioni integrate leader. E saremo molto selettivi nei nostri investimenti nella transizione, anche attraverso innovative piattaforme a basso capitale. Questo è un reset di bp, con un'attenzione incrollabile alla crescita del valore azionario a lungo termine".