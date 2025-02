Inaugurazione dell'Accademia INPS: un passo verso l’alta formazione e la cultura previdenziale

(Teleborsa) - Oggi, presso, si è svolta l’Polo di Formazione e Cultura Previdenziale. Questo nuovo centro, situato nel cuore del quartiere Garbatella a Roma, rappresenta un importante passo nella promozione della cultura previdenziale e nella formazione continua per i cittadini italiani. L’Accademia si propone anche di essere unIl, ha dichiarato: "L'inaugurazione dell'Accademia INPS segna una svolta decisiva per il futuro del nostro Istituto. Non si tratta solo di un nuovo organismo formativo, ma del. È un investimento sulla qualità della nostra azione e sulla capacità di affrontare le sfide che ci attendono nella promozione della cultura ed educazione previdenziale. Viviamo in un'epoca di trasformazioni rapide e profonde, in cui il cambiamento è la regola, non l'eccezione. Essere preparati non è più una scelta, è una necessità. Un esempio concreto di welfare generativo. Oggi apriamo una porta sul domani, con la determinazione, il coraggio e la passione di chi vuole fare la differenza!", ha aggiunto: "Oggi inauguriamo un luogo dedicato alla formazione e alla cultura previdenziale,Attraverso programmi educativi e collaborazioni con le scuole e il terzo settore, puntiamo a formare cittadini informati, in grado di comprendere e utilizzare i propri diritti sociali"., ha evidenziato il ruolo cruciale dell'Accademia nel contesto delle politiche sociali: "La. L’Accademia rappresenta un'opportunità per i giovani e per le categorie più vulnerabili, affinché possano conoscere e far valere i propri diritti. Siamo impegnati a collaborare con l'INPS per garantire che queste iniziative raggiungano tutti i cittadini".ha sottolineato l'importanza di una leadership pubblica preparata: "La formazione e l'educazione sono essenziali per sviluppare una classe dirigente capace di affrontare le complessità del nostro tempo. L'Accademia INPS si inserisce in un, dove pensiero sistemico e competenze digitali sono fondamentali per il futuro della pubblica amministrazione".