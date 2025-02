Lowe's, trimestrale sopra le attese ma guidance deludente

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha comunicatopari a 1,1 miliardi di dollari epari a 1,99 dollari per il trimestre terminato il 31 gennaio 2025, rispetto a un EPS di 1,77 dollari nel quarto trimestre del 2023. Durante il quarto trimestre, la società ha registrato un guadagno ante imposte di 80 milioni di dollari associato alla vendita del 2022 dell'attività di vendita al dettaglio canadese. Ciò ha avuto un impatto positivo sull'EPS del quarto trimestre di 0,06 dollari. Escludendo questo guadagno, l'del quarto trimestre 20241 è stato di 1,93 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 1,84 dollari su vendite per 18,3 miliardi di dollari.Leper il trimestre sono state di 18,6 miliardi di dollari. Leper il trimestre sono aumentate dello 0,2%, trainate da vendite comparabili online e Pro a una sola cifra elevata, solide performance durante le festività e sforzi di ricostruzione sulla scia dei recenti uragani, parzialmente compensati dalla continua pressione a breve termine sulla spesa discrezionale fai da te."I nostri risultati di questo trimestre sono stati ancora una volta migliori del previsto, mentre continuiamo a guadagnare terreno con le nostre iniziative strategiche Total Home - ha affermato il- Restiamo fiduciosi nella forza a lungo termine del settore del miglioramento della casa e siamo altrettanto fiduciosi nella nostra strategia per capitalizzare la ripresa prevista".L'azienda ha pubblicato le, che riflettono la continua incertezza a breve termine nel mercato del miglioramento della casa: vendite totali da 83,5 a 84,5 miliardi di dollari; vendite comparabili previste invariate o in aumento dell'1% rispetto all'anno precedente; reddito operativo in percentuale sulle vendite (margine operativo) dal 12,3% al 12,4%; utili per azione di circa 12,15-12,40 dollari (rispetto alle stime di 12,49 dollari).