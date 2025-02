MAIRE, a NEXTCHEM contratto per impianto metanolo in Messico

MAIRE

(Teleborsa) -annuncia che NEXTCHEM,, si è aggiudicata un contratto di licenza relativo all'implementazione della tecnologia proprietaria NX AdWinMethanol Zero per Pacifico Mexinol, un impianto di metanolo a bassissime emissioni di carbonio (ultra-low carbon) vicino, sulla costa occidentale del Messico, con una produzione totale di oltre 2,1 milioni di tonnellate all’anno.Transition Industries LLC è una società con sede a Houston, Texas, che sviluppa progetti per la produzione di metanolo e idrogeno a bassissime emissioni in Nord America. Transition Industries sta sviluppando congiuntamente il progetto Pacifico Mexinol con il supporto della International Finance Corporation (IFC), parte della Banca Mondiale.All’, si prevede che Pacifico Mexinol sarà il più grande impianto al mondo di metanolo a bassissime emissioni di carbonio, con una capacità di oltre 2,1 milioni di tonnellate all'anno. La produzione include circa 350 mila tonnellate all'anno di metanolo verde e 1,8 milioni di tonnellate l’anno di metanolo blu, prodotto da gas naturale con la cattura della CO2.Il valore del contratto di licenza, che sarà in parte riconosciuto alla firma e in parte al momento della Decisione Finale di Investimento, è nell'ordine di alcune decine di milioni di euro, in linea con questa tipologia di contratti. L'intero pacchetto per il progetto è stimato essere di circa 250 milioni di euro, e comprende anche l'ingegneria di base, la fornitura delle apparecchiature proprietarie, nonché l’assistenza per la fase di collaudo, avviamento e operatività dell’impianto.La tecnologia NX AdWinMethanol Zero sviluppata da GasConTec, la controllata di NEXTCHEM dedicata alle soluzioni per la produzione di idrogeno e metanolo a basse emissioni, integra il processo proprietario di Autothermal Reforming (ATR) e il ciclo di sintesi del metanolo con le tecnologie proprietarie di cattura della CO2. Questa tecnologiaconvertendo la CO2 catturata e l'idrogeno verde in metanolo ultra-low carbon., ha commentato: “Siamo onorati di supportare questo importante progetto con le tecnologie all'avanguardia di NEXTCHEM dedicate ai vettori energetici a bassissime emissioni di carbonio.e la capacità di fornire soluzioni avanzate già commercializzabili che consentono ai nostri clienti di aprire la strada alla produzione di prodotti chimici sostenibili”., ha aggiunto: “Siamo felici di avviare questa partnership strategica con NEXTCHEM e implementare una tecnologia innovativa per realizzare il. Siamo entusiasti di lavorare insieme a NEXTCHEM per accelerare e sostenere la decarbonizzazione della produzionedel metanolo e dei prodotti chimici su scala globale".