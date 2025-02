Moda più sostenibile e e competitiva grazie all'uso di materiali "Next-Gen"

(Teleborsa) - Con l'apertura della(dal 25 febbraio al 3 marzo 2025), in particolare sui, sempre più innovativi o ottenuti da materiali riciclati. I materiali costituiscono infatti il fulcro dell’industria della moda, poiché rappresentanodel venduto e sonocomplessive del settore. Ancora oggi, tuttavia, moltia intraprende un percorso di transizione verso materiali più sostenibili.Secondo un report di(BCG) e, titolato Scaling Next-Gen Materials in Fashion: An Executive Guide, i(next-gen material), realizzati con biotecnologie avanzate e materiali riciclati o bio-based – come funghi, alghe, scarti agricoli e polimeri biodegradabili – hanno il potenziale per, pari a 13 milioni di tonnellate, rispetto all’1% attuale."L’industria della moda hae costruire un modello di crescita più sostenibile e competitivo. In un mercato in continua evoluzione, inon sono solo una risposta alla pressione normativa e alle aspettative dei consumatori, ma unper il futuro del settore", spiega, Managing Director & Partner di BCG, aggiungendo che occorre "superare le barriere economiche e operative che ne limitano la diffusione" con "investimenti mirati, partnership strategiche e un impegno concreto lungo tutta la filiera".nell’industria della moda non è solo una risposta alle necessità ambientali, ma anche unaper migliorare o rafforzare il posizionamento delle aziende del settore. Secondo BCG,dei materiali di nuova generazionenei prossimi cinque anni, consentendo di liberare risorse, ma anche di rendere la supply chain più resiliente, riducendo l'esposizione delle aziende del comparto a interruzioni della filiera e a fluttuazioni dei costi delle materie prime tradizionali.Nonostante tutti i vantaggi, l’adozione su larga scala dei materiali di nuova generazione. Per superarle, BCG e Fashion for Good individuanoIn questo contesto, strumenti come accordi dipossono garantire maggiore sicurezza alle aziende, riducendo l’incertezza legata all’integrazione di questi materiali nei processi produttivi. Inoltre, migliorare la scalabilità produttiva e investire inè cruciale per ridurre i costi e rendere questi materiali più accessibili. Infine, per garantire un’adeguata disponibilità di capitali, appaiono indispensabili le, per garantire gli investimenti necessari a scalare la produzione, ridurre i costi e rendere questi materiali competitivi rispetto alle alternative tradizionali.del settore della moda - evidenzia il report -del settore, ma offrirà alle aziende anche un’opportunità per, consentendo di rispondere alle normative emergenti, intercettare la crescente domanda di sostenibilità da parte dei consumatori e distinguersi come leader nell’innovazione responsabile. Il tempo per agire è però limitato: con regolamentazioni sempre più stringenti e consumatori sempre più orientati verso scelte green, il settore deve muoversi rapidamente percapaci di garantire un futuro più competitivo e attento all’impatto ambientale.