Oltre Impact SGR acquista Accadueo per creare polo nel trattamento delle acque industriali

(Teleborsa) -, società di gestione con focus sull'impatto sociale e ambientale, ha perfezionato tramite il fondo Oltre III l', azienda specializzata nel trattamento delle acque industriali.In dettaglio, il fondo Oltre III ha acquisito la maggioranza di Accadueo da Immobiliare Bertolini, società che fa capo alla famiglia De Longhi, attraverso un. Contestualmente la famiglia De Longhi ha reinvestito nell'azienda mantenendo una quota di minoranza. Per garantire la continuità operativa, Dino De Longhi resterà alla guida di Accadueo, affiancando Oltre Impact nello sviluppo del polo di eccellenza nel trattamento delle acque industriali in Italia.Fondata nel 1976 a Montebelluna (TV) da Dino De Longhi, Accadueo è un punto di riferimento nelle regioni del Nord-Est per la progettazione e realizzazione di impianti destinati a diversi settori industriali. L'azienda vanta una lunga esperienza nella gestione di sistemi di trattamento delle acque reflue, e grazie a un laboratorio interno di analisi, sviluppa soluzioni ad hoc in grado di rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Nel 2023 Accadueo ha registratoL'operazione si inserisce in un progetto strategico più ampio che punta a costruire un polo di eccellenza attivo in diverse regioni italiane, che possa fornire ai clienti industriali impianti su misura con una gestione "custom made". Il piano di sviluppo disegnato da Oltre Impact prevede una strategia di buy-and-build con l'acquisizione mirata di aziende target, specializzate nel trattamento delle acque industriali in Italia.Nell'ambito dell'operazione,ha concesso unper un importo pari a 4 milioni di euro.