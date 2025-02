UniCredit

Commerzbank

(Teleborsa) -ha sottoposto all'Antitrust tedesco l'acquisizione di una quota di minoranza in. Secondo quanto scrive l'Handelsblatt, l'ufficio federale per i Cartelli sta ora indagando sugli effetti sulla concorrenza dell'operazione.L'Authority federale ha fino a un mese di tempo per una prima valutazione. UniCredit ha una posizione complessiva pari al 28% in Commerzbank, tra azioni e derivati, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere una quota fino al 29,9%.