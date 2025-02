Worldline, conti sotto le attese. Pierre-Antoine Vacheron nuovo CEO

Worldline

(Teleborsa) -, colosso francese del settore dei pagamenti, ha comunicato che iper ilhanno raggiunto i 4.632 milioni di euro, pari a una crescita organica dei ricavi dello 0,5%, con un rallentamento nella seconda metà dell'anno dovuto a un contesto di consumo complessivamente debole, al processo di re-insourcing di un grande cliente nei servizi finanziari e ad alcune sfide specifiche nei servizi commerciali durante l'estate.L'del Gruppo ha raggiunto i 1.070 milioni di euro, pari al 23,1% dei ricavi, in un contesto difficile nei servizi commerciali e nei servizi finanziari. La quota diè stata di -297 milioni di euro, principalmente influenzata dalla variazione di 349 milioni di euro del fair value delle azioni privilegiate TSS. Su base normalizzata (escluse voci insolite e poco frequenti, la quota di Gruppo, al netto delle imposte) ha raggiunto 434 milioni di euro (rispetto ai 521 milioni di euro del 2023), pari a undi 1,53 euro.I risultati deldel 2024 sono risultati sotto le attese degli analisti a livello di ricavi ed EBITDA."Grazie agli sforzi dei nostri team per affrontare sfide specifiche affrontate durante l'estate, siamo riusciti a fornire i nostri risultati finanziari del 2024 nonostante un rallentamento in Europa - ha commentato il- Siamo rimasti concentrati sul controllo dei costi in tutta l'organizzazione, come dimostrato dalla nostra performance di free cash flow".Il Consiglio di amministrazione di Worldline ha annunciato cheè stato nominato, succedendo a Marc-Henri Desportes, che ha ricoperto il ruolo di CEO ad interim dall'ottobre 2024. Pierre-Antoine porta con sé oltre 30 anni di esperienza internazionale e esperienza come CEO e CFO nei settori dei pagamenti, della vendita al dettaglio e delle banche, più recentemente come CEO dei pagamenti del Gruppo BPCE e CEO di Natixis Payments.