AATech, finanziamenti per 2,5 milioni di euro da BCC Roma e BCC Centropadana

(Teleborsa) -, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato laper sostenere i nuovi investimenti in AI. Tale operazione consentirà al Gruppo di rafforzare ulteriormente i propri investimenti in innovazione e in particolare nell'ambito delle applicazioni e infrastrutture per l'intelligenza artificiale nei financial services, si legge in una nota.I finanziamenti derivano da contratti sottoscritti, a normali tassi di mercato, con Banche di Credito Cooperativo facenti parte del gruppo ICCREA, e nello specifico: conper 1,5 milioni di euro di cui: i) 1 milione di euro per finanziamenti a medio-lungo termine della durata di 84 mesi di cui 24 mesi di preammortamento; ii) e 0,5 milioni per un affidamento di cassa a breve termine di 18 mesi; con laper un finanziamento a medio-lungo termine per 1 milione di euro della durata di 84 mesi, di cui 24 mesi di preammortamento."Questo di oggi è un passo decisivo per rafforzare la nostra presenza sul mercato e la nostra capacità di innovazione - ha dichiarato il- Grazie a queste ulteriori risorse AATech potrà continuare a essere tra i protagonisti dell''innovazione tecnologica italiana e perseguire il suo piano di investimenti".