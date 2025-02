Banco BPM colloca Social Covered Bond da 750 milioni di euro. Ordini per 2 miliardi

Banco BPM

Barclays

Intesa Sanpaolo

ING

Raiffeisen Bank

(Teleborsa) -ha, destinato a investitori istituzionali per un ammontare die scadenza 4,5 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) nel corso del 2025; il Social Covered Bond, emesso nell'ambito del Green, Social and Sustainability Bonds Framework,Il titolo sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange. Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 48 punti base, una, e scadenza il 6 settembre 2029.L'emissione ha raccolto, allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia 32%, Germania 15%, Paesi Nordici 14%, Austria e Svizzera 11%, Spagna e Portogallo 10%, Regno Unito 7%, Francia 7%, BeNeLux 4%. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione, di cui più del 40% con significativo focus ESG, sono principalmente banche (39%), fondi /asset managers (35%) e Organismi Istituzionali (19%).Banca Akros (parte correlata),, LBBW, Natixis ehanno agito in qualità didell'emissione.