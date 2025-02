Costo delle case in Italia: servono in media 4,6 anni di stipendio per un trilocale

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2024,, ipotizzando che il reddito sia interamente destinato all’acquisto. È quanto emerge dall’analisi dell’, che ha confrontato il reddito netto familiare con il prezzo medio al metro quadro delle abitazioni.con 9,3 annualità necessarie per l’acquisto di un immobile, seguita da Bolzano (8,8 anni) e Milano (8,3 anni). Firenze e Napoli risultano tra le città più onerose, con 7,6 e 8 anni rispettivamente. Anche Roma (6,7 anni), Trento (6,5), Massa-Carrara (6,4) e Bologna (6,2) rientrano nella top 10 delle città più costose per i redditi delle famiglie.Tra le grandi città,con 2,9 anni di stipendio necessari per l’acquisto di una casa, seguita da Torino e Palermo (3,9 anni ciascuna). A livello nazionale, Biella è la città con il mercato immobiliare più conveniente, con appena 1,5 annualità richieste, seguita da Caltanissetta, Ragusa e Alessandria (2,2 anni ciascuna).Le, con Bolzano in testa (9,3 anni), seguita da Savona (8,6), Imperia e Rimini (8,4). Anche Napoli (7 anni), Venezia, Trento e Verona (6,4) risultano tra le più onerose. Al contrario, Biella si conferma la provincia più accessibile con solo 1,3 annualità necessarie, seguita da Alessandria (1,9), Terni, Isernia e Vercelli (2,2).