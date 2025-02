Dazi, Orsini: Ue agisca con coraggio e visione di lungo termine

(Teleborsa) -. L'Europa deve mettere al centro la competitività del sistema industriale e quindi la crescita sociale". all'indomani dell'annuncio dei dazi sull'Ue da parte dell'amministrazione Trump,presidente di Confindustria, ribadisce la necessità di agire."La preoccupazione è innegabile.e tutti noi imprenditori europei confidavamo che non accadesse - ha spiegato Orsini che oggi ha ospitato al Consiglio Generale, il Presidente di BusinessEurope, Fredrik Persson -. Abbiamo solo una possibilità: cambiare subito con misure straordinarie per un momento straordinario". "Con BusinessEurope ssul Clean Industrial Deal sono misure insufficienti. I tempi sono cambiati e le azioni dell'Europa devono sterzare decisamente per tutelare le imprese e le famiglie. Le democrazie occidentali si basano sul patto tra impresa e lavoro: mettiamoli finalmente al centro con azioni decise"."Costo dell'energia, sburocratizzazione, transizione ambientale e credito sono aree su cui si deve intervenire - ha concluso il presidente di Confindustria - Chiediamo alle forze politiche e alle parti sociali un patto b