Eni, Descalzi: soddisfatti del modello satellitare, ci ha permesso di aumentare cash-in

(Teleborsa) - "Ilè stato il modello che ci ha, aiutandoci nella gestione del leverage e nella resilienza del business". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, rispondendo alle domande degli analisti sul piano strategico 2025-28.Eni ha spiegato nella presentazione del nuovo piano che l'accesso a nuove fonti di capitale supporta in modo efficiente la crescita, come confermato da Var, Azule,e ora Indonesia,, come con Plenitude, Enilive e la società dedicata alla CCS.Nel 2025 Eni prevede di lanciare la(Carbon, Capture, Utilisation and Storage), consolidando i propri progetti in un'unica entità e facendo leva sulla propria competenza tecnica e finanziaria, avviando così un nuovo e importante business dalla fine di questa decade.Eni ha incassato 12 miliardi di euro dal 2019 grazie ai cash-in dalle società satellite e ne aspetta"Siamosatellitare, come testimonia anche l'interesse di soggetti di private market", ha sottolineato Descalzi.